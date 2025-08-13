На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Риелтор назвал реальный разрыв цен между первичкой и вторичкой в РФ

Риелтор Барсуков: разрыв цен между первичным и вторичным жильем составляет 15%
Depositphotos

Разрыв цен между первичным и вторичным жильем составляет в среднем порядка 15%, а не 60-80%, как утверждает Банк России. Об этом в интервью «Ридусу» заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Хотя и это условно. Все зависит от того, как именно считать. Когда застройщик продает жилье на этапе котлована, будет одна цена. Если дом почти достроен, цена будет другой. А потом квартира выходит на вторичный рынок по третьей цене. Какие цифры нужно сравнивать?», — задался вопросом эксперт.

Он добавил, что разрыв цен в 60–80% может наблюдаться в населенных пунктах, где новое жилье практически не строится.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк, в апреле-июне 2025 года разрыв между средней стоимостью первичного и вторичного жилья в России вырос до 60%. По данным издания, квадратный метр в новостройках в среднем стоил 205 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке — 128 тысяч.

Ранее россиянам пообещали, что квартиры подешевеют.

