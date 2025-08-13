Центробанк РФ зафиксировал рост разрыва цен между первичным и вторичным рынками жилья

В апреле-июне 2025 года разрыв между средней стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках в России вырос до 60%. Квадратный метр в новостройках в среднем стоил 205 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке — 128 тысяч, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

Наибольшая ценовая разница зафиксирована в Центральной России — 80% (294 тысяч рублей за кв. м. в новостройке против 164 тысяч на «вторичке»). В Северо-Западном округе разрыв составил 57%. Минимальная разница наблюдается на Северном Кавказе (12%).

В Центробанке напомнили, что такая диспропорция несет риски, особенно для россиян, которые купили квартиру в новостройке по ипотеке. В случае невозможности платить по кредиту заемщик будет вынужден продавать жилье по цене вторичного рынка, что может привести к потере вложенных средств и даже образованию долга перед банком, уточнили газете в ЦБ.

Рост цен на первичном рынке ускорился с 2020 года после запуска льготной ипотеки под 7%, что, по словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, искусственно стимулировало спрос. За три года разрыв между ценами на новостройки и «вторичку» вырос с 10% до 40%. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала это «кричащим дисбалансом». Однако с тех пор ситуация только усугубилась.

В мае «Известия» писали, что жалобы россиян на ипотеку в начале 2025 года выросли на 60% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Основная причина — семейная ипотека и рост цен на жилье, вызванный комиссиями банков для застройщиков в размере 4-10%, которые закладывались в стоимость квартир.

