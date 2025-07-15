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Россиянам пообещали, что квартиры подешевеют

Экономист Казова: вторичные квартиры в России подешевеют на 2% в августе
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Вторичные квартиры в России в августе подешевеют на 2% по сравнению с июнем и июлем, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Снижение ключевой ставки с 21 до 20% станет пусковым толчком для смягчения ипотечных кредитов, а следовательно, роста спроса на них, и в конечном счете в августе первичный и вторичный рынок жилья активизируются. На вторичном рынке прогнозируется небольшое облегчение ценовой нагрузки (примерно на -2%), связанное, во-первых, с изменением ключевой ставки, во-вторых, со снижением деловой активности в конце сезона отпусков, что в конечном итоге подтолкнет к небольшому росту спроса (примерно на 3–4%)», — отметила Казова.

По ее словам, спрос россиян на однокомнатные квартиры вырастет примерно на 5 процентных пунктов по сравнению с июнем и июлем 2025 года. Экономист пояснила, что однушки — наиболее приемлемый вариант для многих потребителей жилья. Помимо доступности, популярность однушек связана также с сезонностью и инвестиционной привлекательностью, уточнила Казова. По ее мнению, спрос на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в августе будет относительно скромным, и по сравнению с предшествующими летними месяцами может подняться всего лишь на 1 процентный пункт.

По данным группы «Плюс», средняя стоимость квадратного метра вторичной квартиры в России в июне снизилась на 1,2% по сравнению с маем, до 179,99 тыс. рублей. В июле снижение цен продолжается, но уже менее выраженно.

Ранее стали известны лидеры рейтинга регионов по доступности жилья.

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