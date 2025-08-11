Курьерам грозит «вымирание» из-за дронов

Профессии курьера грозит «вымирание» из-за использования в службах доставки товаров дронов. Такое мнение выразил министр транспорта России Андрей Никитин в беседе с ТАСС.

«Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», — сказал глава Минтранса РФ.

Он добавил, что перспективы развития доставки дронами огромные. Однако активное использование беспилотников в этой сфере произойдет не так скоро, уверен министр. По его мнению, перед этим важно провести все испытания и обеспечить безопасность людей.

До этого сообщалось, что в Москве курьеры могут зарабатывать по 300 тысяч рублей в месяц. Однако трудиться для этого придется с большими переработками, отметил президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров. Он добавил, что в целом по стране число курьеров, по данным на 2024 год, выросло на два миллиона. По словам эксперта, на зарплаты этим специалистам уходить более трех–четырех триллионов рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, почему курьер получает в пять раз больше учителя.