Британец Хоуэллс оставил попытки найти свои биткоины на свалке

Британец Хоуэллс, выбросивший биткоины на миллиарды рублей, прекратил их поиски
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Британец Хоуэллс, бывший владелец криптовалюты, которую случайно выбросили на свалку в городе Ньюпорт, решил перестать ее искать. Об этом сообщает The Daily Mail.

В 2013 году возлюбленная Хоуэллса по ошибке выбросила жесткий диск с криптовалютой, которая сегодня оценивается в 76 млрд рублей. IT-специалист узнал, что диск попал на свалку, и планировал перебрать тысячи тонн мусора с помощью экспертов по восстановлению данных. Однако власти Ньюпорта запретили доступ на свалку и даже выставили охрану с целью предотвращения наплыва других «искателей сокровищ».

Хоуэллс предлагал администрации Ньюпорта долю от стоимости утраченных биткоинов, обещал крупную выплату даже в случае неудачи и рассматривал возможность покупки всей свалки. Однако, ничего не вышло. После очередного отказа властей мужчина попытался добиться разрешения через суд, но проиграл дело. Исчерпав все легальные способы вернуть криптовалюту, британец решил отказаться от новых поисков, говорится в статье.

Ранее стоимость второй по популярности криптовалюты обновила многолетний максимум.

