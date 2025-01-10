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Суд не разрешил британцу поискать жесткий диск с биткоин-кошельком на свалке

Суд отверг иск владельца случайно выброшенных биткоинов на 76 млрд рублей
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Shutterstock

Суд не стал рассматривать иск, поданный бывшим владельцем криптовалюты, которая по ошибке оказалась на свалке в британском городе Ньюпорт. Об этом сообщает BBC News.

По данным телеканала, в 2013 году девушка 39-летнего IT-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов, стоимость которых сейчас оценивается в 76 млрд рублей. Для того чтобы отыскать утраченные цифровые активы, нужно перебрать 100 тысяч тонн отходов на свалке в Ньюпорте.

В связи с этим Хоуэллс в конце 2024 года через суд потребовал у властей Ньюпорта компенсировать ущерб и выплатить ему 495 млн фунтов стерлингов (62 млрд рублей). Судья, рассматривавший обращение мужчины, назвал подобные требования нерезонными и отверг иск, лишив его последней надежды на возращение потерянной криптовалюты. Сам Хоуэллс отметил, что иск был отвергнут во время самого раннего слушания, и у него не оказалось шанса объясниться или добиться справедливости в любой форме.

5 декабря 2024 года стоимость биткоина впервые превысила отметку в $100 тысяч. К 30 декабря денежная единица подешевела до $93 тысяч.

Ранее аналитик спрогнозировал курс биткоина на январь 2025 года.

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