Британец решил купить свалку, на которой мог потеряться жесткий диск с биткоином

Британский IT-специалист Джеймс Хауэллс, который в течение 10 лет пытается добиться поисков на свалке, куда был выкинут жесткий диск с биткоином, рассматривает возможность купить один из ее участков для проведения поисков. Об этом пишет издание The Guardian.

По данным журналистов, мужчина решил приобрести свалку из-за решения властей закрыть ее, чтобы выделить один из ее участков для строительства станции по производству солнечной энергии. Утраченный им жесткий диск представляет собой криптокошелек, который содержит £600 млн (около 72 млрд рублей).

По данным журналистов, в 2013 году девушка 39-летнего IT-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов. Для того чтобы отыскать утраченные цифровые активы, необходимо перебрать 100 тысяч тонн отходов на свалке в Ньюпорте.

В связи с этим Хоуэллс в конце 2024 года через суд потребовал у властей Ньюпорта компенсировать ущерб и выплатить ему 495 млн фунтов стерлингов (62 млрд рублей). Судья, рассматривавший обращение мужчины, назвал подобные требования нерезонными и отверг иск, лишив его надежды на возращение потерянной криптовалюты.

Ранее в Москве мужчина лишился 20 млн рублей в виде криптовалюты после того, как съел круассан.