Подозреваемый в крупной взятке чиновник из Химок уехал из страны

Бывший заместитель главы администрации подмосковных Химок Николай Минаев покинул Россию после того, как против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источников, в ближайшее время в местах, связанных с экс-чиновником, планируются обыски. Перед отъездом Минаев уволился из администрации. До официального ухода он около двух недель не появлялся на работе без объяснения причин.

Накануне суд в Ижевске удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области, обвиняемую в получении взятки в размере 1,9 млн рублей. Сама экс-чиновница признала свою вину.

До этого сотрудники ФСБ задержали начальника отдела министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии. Отмечалось, что республиканское управление ФСБ раскрыло коррупционную схему в региональном минприроды.

Ранее в Петербурге задержали двух глав администраций по подозрению во взятках.