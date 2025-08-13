В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

На прошлой неделе в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска были задержаны несколько авиарейсов, в связи с чем в залах ожидания скопилось более 1590 пассажиров, включая более 130 детей. Прокуратура организовала проверку.

В мае в Минтрансе объяснили, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса.