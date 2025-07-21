В украинском селе мародеры обокрали магазин техники

В селе Лукьяновка Киевской области мародеры ограбили магазин мобильной техники после обстрела. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Политика страны»‎.

«На Лукьяновке мародеры ограбили магазин мобильной техники, поврежденный ночным обстрелом»‎, — сказано в сообщении.

В ночь на 14 июля на территории Украины прозвучала серия взрывов, о них сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. По его данным, удары пришлись по Киевской и Днепропетровской областям. Также, как утверждает Шарий со ссылкой на очевидцев, в городе Шостка Сумской области вблизи здания военкомата были сброшены две корректируемые авиабомбы (КАБ).

Кроме того, в Славянске также были слышны взрывы. Подробности инцидента блогер не уточнил.

До этого украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших во Львове и других городах республики. Позднее «Страна.ua» написала о разрушении здания крупного предприятия «Электрон» во Львове, специализирующегося на производстве электроники.

Ранее учебно-тренировочный центр ЗАЭС подвергся атаке украинских дронов.