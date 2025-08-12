В Красноармейске закрылся последний магазин на фоне осложнений с поставками

Последний продуктовый магазин прекратил работу в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой Народной республики, где остаются около 1,3 тыс. жителей. Об этом сообщил глава местной военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.

Завезти товары в город невозможно из-за осложненной логистической ситуации. Эвакуация населения также затруднена.

«Военные помогают с провизией и участвуют в эвакуации. Месяц назад удалось доставить гуманитарный груз, но запасы жителей ограничены», — отметил Добряк.

С конца декабря 2024 года в Покровске отсутствует электричество и централизованное водоснабжение. После повреждения точки выдачи воды на прошлой неделе восстановить ее не удалось. Жители используют более 300 скважин.

12 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился направить дополнительные силы под Красноармейск, чтобы выправить ситуацию.

В этот же день стало известно, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России прорвали оборону ВСУ на Красноармейском направлении. По данным украинских ресурсов, ВС РФ вклинились в боевые порядки украинских войск более чем на 10 километров и, если ситуация не изменится, вскоре Украина «будет терять по сотне квадратных километров в день».

