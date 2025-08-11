На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На востоке Москвы произошел пожар в жилом доме

В Москве произошел пожар в жилом доме на Перовской улице
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

В жилом четырехэтажном доме на востоке столицы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на городское управление МЧС России.

По данным ведомства, огонь разгорелся в доме на Перовской улице. К месту инцидента уже прибыли пожарные. В настоящее время проводятся работы по ликвидации возгорания.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о пострадавших отсутствует. На опубликованных кадрах видно, что из здания идет густой дым.

8 августа пожар произошел в фитнесс-клубе в Новой Москве. Огонь оперативно ликвидировали на площади 12 квадратных метров. По информации МЧС, возгорание случилось в сауне. В результате инцидента никто не пострадал.

5 августа в центре Москвы загорелась стройплощадка. Пожар возник в Большом Златоустинском переулке. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Москве на видео сняли, как врачи откачивали работника после пожара на стройке.

