Крупный пожар на предприятии в Ярославле охватил 4,5 тысячи кв. метров

В Ярославле на площади 4,5 тысячи квадратных метров загорелось предприятие

На производственном предприятии в Ярославле произошел масштабный пожар площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Возгорание случилось по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. В результате огня обрушилась кровля здания. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 70 спасателей и 23 единицы спецтехники.

Утром 9 августа в городе Стерлитамак на Технической улице взорвалась газовоздушная смесь в кирпичном здании. Telegram-канал SHOT писал, что взрыв произошел на предприятии «Башкирская содовая компания». По данным источников, взорвалась технологическая установка. Пожара после взрыва не было.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе 42 человек и 15 единиц техники.

Ранее на востоке Москвы произошел пожар в жилом доме.