В Ярославле объявили ликвидацию открытого горения на месте пожара на предприятии

МЧС России: в Ярославле объявлена ликвидация открытого горения на месте пожара

Ликвидацию открытого горения объявили на месте пожара на производственном предприятии в Ярославле. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Ярославле, по уточненной информации МЧС России, пожар локализован на 3500 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания принимали участие 100 специалистов и 27 единиц техники, а также пожарный катер.

Позже в ведомстве дополнили информацию, указав, что на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций.

Незадолго до этого в МЧС России сообщали, что на производственном предприятии в Ярославле произошел масштабный пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Возгорание случилось по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. В результате происшествия обрушилась кровля здания.

По предварительной информации, пострадавших нет.

