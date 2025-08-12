В аэропорту Ухты сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Ухты отменили ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ухты сняли временные ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Международный аэропорт Ухта не принимал и не отправлял самолеты с 11:51 по московскому времени. Ограничения продлились около четырех часов.

До этого аэропорт в Ижевске приостановил работу в связи с введением временных ограничений.

По информации Минобороны РФ, ночью над регионами страны сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Большую часть дронов — 22 — уничтожили в Ростовской области. В Ставропольском крае перехватили еще три цели.

10 августа республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать.

