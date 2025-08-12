На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вассерман оценил идею отменить домашние задания в школах

Депутат Вассерман: перегрузка школьников не связана с домашними заданиями
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Член комитета Государственной думы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина рассмотреть возможность отмены домашних заданий в школах. По мнению депутата, проблема перегрузки школьников связана не с объемом задаваемого на дом материала, а с методикой образования, так как оно ушло от понимания закономерностей к зазубриванию фактов.

«Конечно же, домашние задания должны быть хотя бы потому, что условия работы над ними такие, что можно не так резко напрягаться, как в классе. Элементарно времени больше на домашнее задание», — отметил Вассерман.

Что касается зубрежки, такой подход начали «разворачивать» на Западе около полувека назад, продолжил парламентарий. Со временем, по его словам, эта тенденция добралась и до России. Однако в стране эту опасность уже осознали, и образование снова постепенно разворачивается в сторону понимания закономерностей, подчеркнул он.

9 августа Володин в своем Telegram-канале предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников.

По словам председателя ГД, большинство депутатов считают, что дети перегружены, так как в среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день. Кроме того, вопрос отмены домашнего задания становится все более актуальным на фоне развития технологий.

Позднее Володин сообщил, что Госдума начнет разрабатывать предложения по изменению подходов к домашнему заданию в российских школах.

Ранее в России призвали ввести системы формирования распорядка дня школьника.

