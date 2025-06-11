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В России призвали ввести системы формирования распорядка дня школьника

Чернышенко: в РФ нужна система формирования распорядка дня школьников
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Российское общество «Знание»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в РФ нужна система формирования распорядка дня школьников, которая будет учитывать время на занятия, продленку, спорт и домашнее задание. Об этом сообщает ТАСС.

«Как справедливо отметил Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы. — «Газета.Ru»), нам нужна система формирования распорядка дня школьника, которая будет учитывать и время занятий в школе, для этого унифицированное расписание мы вводим, продленка, время на дополнительные секции, включая спорт, и, конечно, подготовка домашнего задания», — сказал вице-премьер Чернышенко во время правительственного часа «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта» в Госдуме.

Вице-премьер отметил, что день ребенка должен быть сбалансирован, как и его питание.

В октябре прошлого года педагог-психолог, эксперт Учи.ру Гульфия Касимова рассказала «Газете.Ru», что почти каждый школьник сталкивается с высокими нагрузками во время учебного года: школа, дополнительные занятия, репетиторы, спортивные секции — все это требует немало сил и энергии.

Ранее двое детей захотели сбежать из надоевшего лагеря, съев таблетки, но попали в больницу.

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