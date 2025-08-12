В РФ осудили мужчину, передавшего Украине координаты курского аэродрома

Жителя Подмосковья осудили на 16 лет за передачу Киеву данных об аэродроме

Жителя Московской области Эльдара Марченко признали виновным в передаче украинским властям координат аэродрома в Курске для последующей атаки с применением дронов, приговорив к 16 годам лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

В материале уточняется, что решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

«Признать виновным <...>, назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы», — сказал судья в ходе заседания.

Он добавил, что первые пять лет мужчина проведет в тюрьме. После этого его отправят в колонию строгого режима.

Сторона обвинения просила суд приговорить Марченко к 19 годам лишения свободы. Прокурор хотел, чтобы житель Подмосковья провел шесть лет в тюрьме и 13 лет в колонии строгого режима.

По данным следствия, в августе 2023 года мужчина получил от неизвестных лиц инструкцию по установке на телефон программы тестирования GPS и ее активации на железнодорожном вокзале Курска. Впоследствии он передал кураторам информацию о городских объектах и осуществил корректировку двух беспилотников, начиненных взрывчаткой. Один из них врезался в многоквартирный дом, второй взорвался в воздухе.

Кроме того, Марченко обвинили в передаче украинским войскам координат аэродрома в Курске в 2022 году.

В ходе судебного заседания, состоявшегося 28 мая 2025 года, житель Московской области отказался признать свою причастность к преступлениям.

