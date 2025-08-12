На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ осудили мужчину, передавшего Украине координаты курского аэродрома

Жителя Подмосковья осудили на 16 лет за передачу Киеву данных об аэродроме
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Жителя Московской области Эльдара Марченко признали виновным в передаче украинским властям координат аэродрома в Курске для последующей атаки с применением дронов, приговорив к 16 годам лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

В материале уточняется, что решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

«Признать виновным <...>, назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы», — сказал судья в ходе заседания.

Он добавил, что первые пять лет мужчина проведет в тюрьме. После этого его отправят в колонию строгого режима.

Сторона обвинения просила суд приговорить Марченко к 19 годам лишения свободы. Прокурор хотел, чтобы житель Подмосковья провел шесть лет в тюрьме и 13 лет в колонии строгого режима.

По данным следствия, в августе 2023 года мужчина получил от неизвестных лиц инструкцию по установке на телефон программы тестирования GPS и ее активации на железнодорожном вокзале Курска. Впоследствии он передал кураторам информацию о городских объектах и осуществил корректировку двух беспилотников, начиненных взрывчаткой. Один из них врезался в многоквартирный дом, второй взорвался в воздухе.

Кроме того, Марченко обвинили в передаче украинским войскам координат аэродрома в Курске в 2022 году.

В ходе судебного заседания, состоявшегося 28 мая 2025 года, житель Московской области отказался признать свою причастность к преступлениям.

Ранее в РФ осудили украинского солдата, запугивавшего жителей Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами