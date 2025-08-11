На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Подмосковья хотят лишить свободы за передачу ВСУ координат аэродрома

Россиянину грозит 19-летний срок за передачу ВСУ данных об аэродроме в Курске
Илья Наймушин/РИА Новости

Сторона обвинения попросила назначить жителю Московской области Эльдару Марченко, обвиняемому в передаче украинским войскам координат аэродрома в Курске для атаки на него с применением дронов, 19 лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, рассмотрением дела занимается 2-й Западный окружной военный суд.

«Прошу признать Марченко виновным <...> и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы», — сказал прокурор в ходе заседания.

Он добавил, что первые шесть лет мужчине следует провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как выяснили следователи, в августе 2023 года житель Подмосковья получил от неустановленных лиц инструкцию по установке на телефон программы тестирования GPS и ее активации на железнодорожном вокзале Курска. Впоследствии он передал соучастникам информацию о городских объектах, а также произвел корректировку двух начиненных взрывчаткой дронов. В результате один летательный аппарат врезался в многоквартирный жилой дом, второй — взорвался в воздухе.

Более того, Марченко обвиняют в передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) информации для нанесения ударов по аэродрому в Курске в 2022 году.

28 мая текущего года мужчина в ходе судебного заседания отказался признать свою причастность к данным преступлениям.

Ранее в Ростовской области осудили 19-летнего юношу за работу на украинские спецслужбы.

