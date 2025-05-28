Россиянин отверг свою причастность к атакам дронов ВСУ на Курск и Ростовскую область

ТАСС: москвич Марченко на суде не признал вину по делу об атаках БПЛА на Курск

Житель Москвы Эльдар Марченко на суде не признал свою причастность к атакам украинских дронов на Курск в 2023 году и на Ростовскую область в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимому предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса. Марченко обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном пересечении границы РФ в составе организованной группы, умышленном уничтожении имущества, теракте и организации массовой расправы. Вину в инкриминируемых ему деяниях подсудимый отрицает.

27 мая Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Процесс проходит в открытом формате, однако свидетелей опрашивают за закрытыми дверьми из-за секретных сведений.

По версии следствия, Марченко в августе 2023 года получил от неустановленных лиц данные по установке на телефон программы тестирования GPS и активации ее на ж/д вокзале Курска. После он передал информацию о городских объектах соучастникам, произвел корректировку двух беспилотников, начиненных взрывчаткой. В результате один из дронов повредил многоквартирный дом, второй — взорвался в воздухе.

Кроме того, следствие считает, что Марченко передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) информацию для нанесения ударов по курскому аэродрому и инфраструктуре Ростовской области в 2022 году.

До этого в РФ осудили жителя Железногорска Курской области. Его приговорили к 22 годам лишения свободы по статьям о госизмене и теракте, а также к штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Суд установил, что 30-летний россиянин, уроженец Украины, собирал и передавал СБУ информацию об объектах транспортной инфраструктуры на территории Железногорского района.

Кроме того, мужчина совершил взрыв перед местной общественной приемной политической партии в Железногорске, в составе группы подготовил и совершил поджог в филиале благотворительной организации в Курске.

На суде россиянин признал свою вину и раскаялся.

Ранее вертолет Путина попал в эпицентр атаки ВСУ во время визита в Курскую область.