Аэропорт Казани возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Казани возобновил прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

11 августа аэропорт Казани приостановил работу примерно в 13:40 мск. В воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Ограничения также вводились в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда, Пензы и Калуги.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах. Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».