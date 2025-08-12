На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине призвали отказаться от защиты русского языка

Омбудсмен Украины предложила убрать русский язык из числа подлежащих защите
true
true
true
close
Freepik.com

Русский язык нужно исключить из списка региональных языков, которые требуют поддержки и особой защиты Киева. Об этом заявила украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

«Русский язык не нуждается в нашей защите», — считает она.

Ивановская в качестве обоснования такого шага указала на необходимость привести положения закона «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» в соответствие с положениями обновленного перевода хартии.

19 июля 2025 года омбудсмен Украины предложила исключить из конституции упоминание русского языка. Она выразила мнение о том, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

24 июня актер и режиссер Александр Завальский, претендовавший на должность уполномоченного по защите государственного языка Украины, заявил, что военнослужащие ВСУ должны говорить исключительно на украинском.

Ранее на Украине сообщили о невозможности запретить русский язык в школах.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами