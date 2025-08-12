На Украине призвали отказаться от защиты русского языка

Русский язык нужно исключить из списка региональных языков, которые требуют поддержки и особой защиты Киева. Об этом заявила украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

«Русский язык не нуждается в нашей защите», — считает она.

Ивановская в качестве обоснования такого шага указала на необходимость привести положения закона «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» в соответствие с положениями обновленного перевода хартии.

19 июля 2025 года омбудсмен Украины предложила исключить из конституции упоминание русского языка. Она выразила мнение о том, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

24 июня актер и режиссер Александр Завальский, претендовавший на должность уполномоченного по защите государственного языка Украины, заявил, что военнослужащие ВСУ должны говорить исключительно на украинском.

Ранее на Украине сообщили о невозможности запретить русский язык в школах.