На Украине пытаются заставить своих бойцов говорить по-украински

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны говорить исключительно на украинском. Об этом написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) актер и режиссер Александр Завальский, претендующий на должность уполномоченного по защите государственного языка Украины.

«Наши военные должны не только защищать, но и разговаривать на украинском языке. Разработаем совместно с военными практические инструменты для органичного перехода на украинский язык в ВСУ»‎, — сказано в посте.

21 июня сообщалось, что уроженка Харькова, гимнастка Влада Никольченко не захотела отказываться от русского языка, из-за чего подверглась критике. Девушка утверждает, что ей постоянно пишут незнакомцы и требуют от нее разговаривать исключительно на украинском языке. Она ответила, что для нее это невозможно.

До этого Завальский заявил о необходимости решения языкового вопроса в стране «без лишнего шума и пиара». По его словам, социологи уже разработали концепцию, содержащую план по продвижению украинского языка. Завальский подчеркнул, что выступает за восстановление статуса украинского языка в рамках госполитики по украинизации.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.