В России начнут действовать правила безопасности для подвесных канатных дорог

С 1 сентября в России начнет действовать ГОСТ (государственный стандарт) безопасности подвесных канатных дорог. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, канатные дороги будут регулярно проверяться с привлечением квалифицированных специалистов. Проверки некоторых элементов дороги необходимо осуществлять ежедневно, других — раз в месяц и раз в год.

В ГОСТе указывается, что отсутствие пропускного пункта перед посадочной площадкой, отсутствие на месте обученного персонала, отсутствие указателей могут привести к возникновению опасной ситуации.

8 августа сообщалось, что в курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога.

25 июля стало известно, что Ростехнадзор смягчил требования к безопасности канатных дорог. Изменения в проект были внесены после обращения Общероссийского объединения пассажиров к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Теперь требования ГОСТ будут применяться только к проектированию новых объектов.

Ранее сообщалось, что канатную дорогу между Россией и Китаем запустят в следующем году.