Канатную дорогу между Россией и Китаем запустят в следующем году

Канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ за 13 млрд руб. запустят в 2026-м

Трансграничная канатная дорога, соединяющая Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (Китай), начнет работу весной 2026 года. Об этом сообщила операционный директор «Агентства развития проектных инициатив» Екатерина Кузьмина, передает «Интерфакс».

Протяженность маршрута над рекой Амур составит 976 метров, а высота дороги достигнет 70 метров. Канатная дорога будет состоять из двух линий с двумя кабинами, способными перевозить до 6,8 тыс. человек в сутки в каждом направлении. Строительство объекта оценивается в более чем 13 млрд рублей. По данным Кузьминой, пассажиры смогут преодолеть расстояние между городами за 2,5 минуты.

Год назад губернатор Амурской области Василий Орлов предложил в пилотном режиме внедрить круглосуточную работу международных пунктов пропуска возле автомобильного моста между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. По его словам, это решение позволит обеспечить ритмичность перевозок, прежде всего, опасных грузов, а также даст дополнительные возможности для бизнеса обеих стран.

Ранее политолог заявил, что Китай уже примеряет роль России.