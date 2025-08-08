На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нальчике оборвалась канатная дорога

МЧС: в курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие
В курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по Кабардино-Балкарии.

В публикации говорится, что сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 17:45 по московскому времени.

«На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, есть пострадавшие, их количество на данный момент неизвестно. Детали происшествия устанавливаются.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел на канатной дороге на гору Малая Кизиловка. В публикации говорится, что часть людей зависли в кабинках в воздухе, всего пострадали порядка 10 человек.

До этого Ростехнадзор смягчил требования к безопасности канатных дорог. В публикации отмечается, что в первоначальной версии документа предполагалось ввести новые требования к безопасности с 1 сентября.

Они предполагали обязательное применение положений ГОСТ 2024 года, как для действующих, так и для ремонтируемых объектов. Позже было установлено, что требования ГОСТ будут применяться только к проектированию новых объектов.

Ранее туристов, подравшихся в очереди на канатную дорогу в Сочи, отправили за решетку.

