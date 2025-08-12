На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США столкнулись два самолета

В аэропорту в Монтане столкнулись два небольших самолета
Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Монтана произошло столкновение двух небольших самолетов. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел в аэропорту города Калиспелл. Один борт в врезался в другой на взлётно-посадочной полосе. В результате столкновения произошел пожар. На место происшествия прибыли оперативные службы.

26 июля стало известно, что самолет Boeing 737 американской авиакомпании Southwest Airlines совершил резкий маневр в воздухе, чтобы избежать столкновения с другим бортом, в результате чего пострадали две стюардессы.

22 июля самолет, летевший из Тюмени в Надым, столкнулся при взлете с птицей.

За день до этого сообщалось, что в американском штате Северная Дакота пассажирскому самолету с трудом удалось избежать столкновения в воздухе со стратегическим бомбардировщиком B-52.

Ранее в аэропорту Сочи столкнулись два самолета.

