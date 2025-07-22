Самолет, летевший из Тюмени в Надым, столкнулся при взлете с птицей

Самолет «Ямала» после столкновения с птицей вынужденно вернулся в Тюмень

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс в Надым, вынужденно вернулся в тюменский аэропорт Рощино из-за столкновения с птицей. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Отмечается, что самолет столкнулся с птицей еще на этапе отрыва от взлетно-посадочной полосы в Рощино. Экипаж принял решение продолжить полет, поскольку все параметры работы систем и двигателей находились в норме.

Однако вскоре после взлета, при наборе высоты 9 450 метров, в кабине пилотов высветилась индикация неисправности топливной системы левого полукрыла. Экипаж прекратил дальнейший набор высоты и продолжил полет на 310-м эшелоне. Затем появился дисбаланс топлива между левой и правой группами баков, который достиг 800 кг. После безуспешных попыток его устранить пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка с превышением посадочной массы прошла благополучно.

Во время послеполетного осмотра инженерно-технический персонал выявил следы попадания птицы и повреждение одной лопатки вентилятора во втором двигателе. В итоге самолет отстранили от эксплуатации. Росавиация приступила к расследованию инцидента.

До этого самолет, прибывший в Москву из Киргизии, оказался неисправным из-за попадания внутрь птицы. Неисправность обнаружили сотрудники аэропорта Жуковский при послеполетном осмотре воздушного судна. Из-за попадания птицы у самолета повредились две лопатки двигателя.

Ранее в Новосибирске вынужденно сел самолет, следовавший в Москву.