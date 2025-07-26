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В США из-за резкого маневра самолета пострадали бортпроводники

PYOK: в США две бортпроводницы пострадали в результате маневра самолета в небе
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Sebastian Kahnert/Global Look Press

Американский самолет Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines совершил резкий маневр в воздухе, чтобы избежать столкновения с другим бортом, в результате чего пострадали две стюардессы, сообщает издание PYOK со ссылкой на источники.

«Пилотам самолета, следовавшего из Бербанка (Калифорния) в Лас-Вегас, пришлось совершить самое безумное пикирование в воздухе, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном. Многие из нас вылетели из своих кресел примерно на 20 секунд, даже те, кто был пристегнут ремнями безопасности» , — приводит издание слова одного из пассажиров Боинга.

Уточняется, что в результате резкого маневра две бортпроводницы получили травмы головы, после того, как их подбросило к потолку. Как сообщил PYOK представитель авиакомпании-перевозчика, стюардессам была оказана необходимая медицинская помощь. Информации о пострадавших пассажирах не поступало. Федеральное авиационное управление США начало расследование инцидента.

Ранее в США пассажирский самолет едва не столкнулся с бомбардировщиком.

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