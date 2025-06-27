В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолетов, пострадавших нет

В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что самолет, который должен был лететь в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу столкнулся с воздушным судном, прибывшим из Норильска. По данным ведомства, ни члены экипажа, ни персонал не пострадали.

«Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования».

27 июня два самолета вьетнамского национального авиаперевозчика Vietnam Airlines столкнулись в аэропорту Нойбай. В управлении гражданской авиации Вьетнама сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Уточнялось, что Airbus A321 ждал на рулежной дорожке, в этот момент с ним столкнулся Boeing 787, который только приземлился и выруливал к стоянке. Самолет Airbus получил повреждение хвостового оперения.

Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.