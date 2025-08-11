В нескольких провинциях Ирака отключили электроснабжение

В нескольких провинциях центральной и южной частей Ирака полностью отключили электроснабжение. Об этом сообщил портал Shafaq News.

По его данным, электростанции перестали работать в Багдаде, Басре, Дияле, Ди-Каре и в других регионах. По информации источников портала, это связано с высоким уровнем нагрузки или чрезвычайной ситуацией. Сейчас температура воздуха в отдельных провинциях Ирака достигает до +50°C.

Официальные структуры Ирана пока не прокомментировали произошедшее.

В июле в Венгрии ураган оставил без электричества десятки тысяч человек по всей стране. Как сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями МВД страны, в стране произошло самое масштабное отключение электроэнергии за последние 30 лет.

5 августа аварийное отключение электроэнергии произошло в Петропавловске-Камчатском из-за аварии на ТЭЦ-1. Число жителей, оставшихся без электричества, не уточнялось.

Ранее в Сумской области Украины произошли перебои с электричеством.