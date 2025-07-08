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В Венгрии из-за урагана произошло самое крупное отключение электричества за десятки лет

МВД Венгрии: ураган вызвал самое масштабное отключение электроэнергии за 30 лет
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Global Look Press

В Венгрии ураган оставил без электричества десятки тысяч человек по всей стране. Как сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями МВД страны, в ночь на 8 июля в стране произошло самое масштабное отключение электроэнергии за последние 30 лет, пишет ТАСС.

«Вчерашняя ночная буря нанесла стране серьезный ущерб. 366 тыс. домохозяйств остались без электричества, но к сегодняшнему утру нам удалось сократить это число до 50 тыс. Компании - поставщики электроэнергии непрерывно работают над устранением неполадок», — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В МВД Венгрии, в свою очередь заявили, что из-за непогоды вырваны деревья, сорваны крыши с жилых и офисных зданий, а также разрушены рекламные конструкции

Больше всего пострадали районы на севере страны, вокруг озера Балатон и на равнине к востоку от Дуная. Утром 8 июля, как отмечается, специалисты еще расчищали дороги и железнодорожные пути. Данных о пострадавших на момент публикации нет.

8 июля сообщалось, что в Польше из-за урагана произошло 1607 различных инцидентов, семь человек получили травмы. Жителей страны призвали не покидать лишний раз свой дом во время сильного ветра, а также следить за прогнозом погоды.

Ранее российский профессор объяснил, почему участились ураганы.

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