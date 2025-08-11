На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили вдвое

Правительство вдвое сократило время рассмотрения заявлений на маткапитал
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Правительство сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с десяти до пяти дней. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в кабинете министров.

«Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия», — сказал Мишустин.

Отмечается также, что с 20 до 12 дней сократится срок рассмотрения таких заявлений, если отделению Социального фонда требуется запросить дополнительные документы.

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу.

До этого Путин заявил, что почти все российские семьи получают те или иные меры государственной поддержки. По его словам, доля семей, которые получают меры поддержки на детей, вплотную приблизилась к 100%. Подобного результата власти не планировали достичь даже к 2030 году, отметил глава государства.

Ранее россиянкам напомнили, как подать документы на материнский капитал.

