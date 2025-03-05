Россиянкам напомнили, как подать документы на материнский капитал

Решение о выплате материнского капитала сейчас принимается в течение 5-15 дней, рассказала «Газете.Ru» сенатор, председатель социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова. Она напомнила порядок подачи документов на получение материнского капитала.

«Решение о выдаче сертификата на материнский капитал принимается в течение пяти рабочих дней (в правительстве планируют сократить этот срок). Время принятия решения могут увеличить до 15 рабочих дней, если ответственные ведомства вовремя не ответили. После этого на почтовый адрес приходит уведомление о решении», — отметила сенатор.

Потратить деньги из материнского капитала можно строго целевым образом — на покупку и строительство жилья, образование детей, пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов, ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет. В 2025 году выплаты из материнского капитала, например, на второго ребенка начисляются ежемесячно сроком до 36 месяцев. В случае с ипотекой разовая выплата направляется в банк, где берется кредит. Если деньги решено потратить на образование ребенка, они расходуются по мере необходимости.

«Первая выплата из материнского капитала производится в течение пары месяцев после подачи документов, после получения сертификата на руки и принятия решения о его использовании. Выплата из материнского капитала направляется на банковский счет или карту, указанные при подаче заявления на распоряжение средствами. Деньги перечисляются после одобрения заявления, обычно в течение нескольких дней после принятия решения», — пояснила Епифанова.

Сенатор уточнила, что для получения материнского капитала ребенок должен иметь российское гражданство с рождения, а родитель — на момент рождения ребенка. Сертификат на материнский капитал оформляется автоматически для тех, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» (информация приходит в личный кабинет на портале). Епифанова сказала, что для самостоятельного получения материнского капитала нужно собрать и предоставить паспорт родителя (или доверенность, если нет времени на сбор документов), свидетельства о рождении детей (если кто-то из них был усыновлен, нужен соответствующий документ), само заявление на получение сертификата, а также СНИЛС. Сенатор заключила, что подать документы можно несколькими способами: отправить по почте, обратиться в МФЦ, прийти в отделение СФР, сдать пакет документов лично.

С 1 февраля 2025 года в России размер материнского капитала повысили на 9,5%. Теперь выплата на первого ребенка составляет 690 266,95 рубля, на второго ребенка — 912 162,09 рубля (если ранее семья не получала материнский капитал на первого ребенка). Доплата на второго ребенка достигает 221 895,10 рубля (если материнский капитал уже был получен на первого ребенка). Минтруд в декабре 2024 года разработал проект постановления правительства, по которому срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала может сократиться с месяца до 12 дней, а срок перечисления денег — с 10 дней до трех.

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