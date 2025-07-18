В России появится цифровой студенческий билет

Цифровой студенческий билет появится в РФ ближайшее время. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук, пишет ТАСС.

«У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет», — сказал он.

Омельчук добавил, что с помощью цифрового документа, можно будет подтвердить льготы и скидки.

В прошлом году Минцифры РФ сообщало, что электронные студенческие билеты и зачетки доступны в 76 высших учебных заведениях страны.

Электронные студенческие билеты можно использовать для отслеживания успеваемости, прохода на территорию учебного заведения, покупки проездного со скидкой, при посещении музеев, спектаклей и концертов и т.д. Документы можно загрузить в разделе «Образование» на Госуслугах. Студенческий появится в приложении в виде QR-кода. Электронные документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их, пользоваться ими можно по желанию.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки планируют сформировать единые принципы платы за обучение в вузах.