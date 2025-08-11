На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Калининградским врачам Сушкевич и Белой вынесли приговор за убийство младенца

Суд приговорил калининградских врачей Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 года колонии
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Мособлсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 года лишения свободы по делу об убийстве младенца. Об этом пишет РИА Новости.

«Сушкевич назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 лет с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в суде.

Дело рассматривалось с участием присяжных, которые единогласно сочли вину врачей доказанной.

Еще в 2022 году Мособлсуд признал Сушкевич и Белую виновными и приговорил их к 9 и 9,5 года лишения свободы, однако Верховный суд направил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив заново рассмотреть дело в Московском областном суде.

По версии обвинения, главный врач больницы Белая решила убить недоношенного младенца и привлекла к этому анестезиолога-реаниматолога Сушкевич. В результате последняя ввела в кровь новорожденного сульфат магния, что и привело к его смерти.

Ранее в Москве мать родила в туалете и выбросила младенца в унитаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами