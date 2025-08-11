Калининградским врачам Сушкевич и Белой вынесли приговор за убийство младенца

Суд приговорил калининградских врачей Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 года колонии

Мособлсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 года лишения свободы по делу об убийстве младенца. Об этом пишет РИА Новости.

«Сушкевич назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии общего режима, Белой — 9,5 лет с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в суде.

Дело рассматривалось с участием присяжных, которые единогласно сочли вину врачей доказанной.

Еще в 2022 году Мособлсуд признал Сушкевич и Белую виновными и приговорил их к 9 и 9,5 года лишения свободы, однако Верховный суд направил дело на пересмотр, а Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор, постановив заново рассмотреть дело в Московском областном суде.

По версии обвинения, главный врач больницы Белая решила убить недоношенного младенца и привлекла к этому анестезиолога-реаниматолога Сушкевич. В результате последняя ввела в кровь новорожденного сульфат магния, что и привело к его смерти.

