«Такой сволочизм происходит»: присяжные вынесли решение по «делу врачей» из Калининграда

Суд присяжных огласил свой вердикт по делу медиков из роддома Калининграда, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца. Семь лет это громкое дело кочевало из суда в суд. 30 июля 2025 года в «деле врачей» была поставлена очередная точка. Корреспондент «Газеты.Ru» наблюдала, как присяжные заседатели не смогли оправдать надежд коллег обвиняемых.

«Все зависит от людей с улицы»

«У меня нехорошие предчувствия», — нервничают слушатели в коридоре Московского областного суда. «А у кого они могут быть хорошими при таком составе присяжных?» — мрачно предполагает кто-то.

30 июля в суд рассматривал громкое «дело врачей», как его называют журналисты. Простые россияне должны решить судьбу двух калининградских медиков: Элины Сушкевич и Елены (Татур) Белой. Обвинение страшное — по версии следствия, осенью 2018 года они умертвили младенца , который родился недоношенным и тем самым мог испортить статистику их роддома. Российское медицинское сообщество массово поддерживает обвиняемых, считая, что тех оговорили.

Что доказывает вину врачей Умерший мальчик родился в калининградском роддоме №4 около 4:30 утра, 6 ноября 2018 года.



Он был глубоко недоношенным – весом 700 граммов и ростом 24 сантиметра. Врачи сразу начали бороться за его жизнь (по закону, они должны это делать, если вес младенца не менее 500 граммов).



В 8:15 в роддоме появилась неонатолог Сушкевич и помогала стабилизировать мальчика. В 8:45 на работу приехала и.о. главврача роддома Белая, которая обнаружила при обходе младенца и, со слов свидетелей, очень разозлилась. Накануне она подала документы на конкурс по замещению должности главного врача роддома. По версии следствия, Белая испугалась, что смерть ребенка в больнице испортит статистику и ее карьеру.



Белая собрала врачей и жестко отчитала за то, что они спасают недоношенного, в том числе, назвав его мать «чуркой». Это известно из показаний заведующей отделением новорожденных Татьяны Косаревой, которая была при разговоре. Также Косарева цитировала фразу Белой: «Надо сделать так, чтобы его не было, он будет антенаталом» (то есть, подделать историю родов, что, ребенок умер еще в утробе»).



Позже Белая привела в палату интенсивной терапии мать мальчика и заставляла отказаться от сына, потому что тот все равно умрет или будет инвалидом, а женщина «молодая», «еще родит».



Затем Белая собрала совещание, на котором вновь отчитала медиков за то, что те «делают инвалидов», чем «подставляют всех руководителей, вплоть до минздрава». Более того, Белая вновь потребовала, чтобы врачи «переписали историю и сделали антенатал». Совещание тайно записала на телефон заведующая родильным отделением Татьяна Соколова, запись оказалась у следствия.



После этого Белая увела в отдельную комнату Косареву, Соколову и Сушкевич и стала допытываться у последней, «как сделать, чтобы он не жил». Под давлением та призналась, что знает способ – ввести магнезию. Соколова и Косарева позже подтвердили этот разговор.



Тогда Белая, Сушкевич и Косарева вернулись в палату интенсивной терапии. По словам Косаревой, Белая закрыла дверь и держала изнутри, чтобы никто не помешал, а Сушкевич ввела младенцу в пупок 700 граммов магнезии, и он сразу умер.



После этого историю родов подделали, но Косарева спрятала оригинальный документ и в свое время передала следствию. Кроме того, следствие восстановило переписку Сушкевич в мессенджере, где та обсуждала, что ребенка решили оформить мертворожденным.



Из диалогов Белой и Сушкевич в тот день, пересказанных свидетелями, косвенно можно предположить, что в регионе не первый раз таким образом избавлялись от тяжелых новорожденных. Как писала «Лента.ру», после задержания и увольнения Сушкевич, число родившихся живыми детей с глубокой недоношенностью в ее перинатальном центре резко возросло впервые с 2015 года.



Сами Белая и Сушкевич не признают вину. Белая утверждает, что Косарева врет, также она перекладывала вину за гибель ребенка на других врачей, которые не оказали ему должную помощь.

На заседание суда пришла группа поддержки Сушкевич и Белой. В основном женщины, которые приветливо здороваются друг с другом, вместе фотографируются. Поддержать коллег пришел президент союза врачей «Национальная медицинская палата» хирург Леонид Рошаль , в пиджаке с приколотой государственной наградой, и известный публицист Ирина Краснопольская. Последняя называет знаменитого хирурга по-простому «Лелик».

«Лелик, они нормальные, эту девушку я помню, она ходила на заседания», — показывает она на группу телевизионщиков, которые пытаются взять у Рошаля интервью. Однако тот отказывается говорить до окончания суда.

Начало заседания задерживается. Это никого не удивляет. «А когда они вовремя начинали», — бормочут слушатели. «Пока не бегите, адвокаты внизу, в столовке», — предупреждает женщина по телефону. Позже оказывается, что одна из адвокатов врачей опаздывает на час, и «не первый раз», как недовольно отмечает судья. «Жарко, дышать нечем. Заседания эти жуткие, тоска кошмарная», — вздыхает Краснопольская.

Настроения в коридоре довольно пораженческие — кажется, и журналисты, и слушатели ждут обвинительного вердикта. За прошедшие годы дело рассматривается в суде уже третий раз.

«Ребенок был жив и умирать ближайшие несколько часов не собирался» Мособлсуд приговорил к 9 и 9,5 годам колонии общего режима калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену... 06 сентября 18:34

В первый раз, в 2020 году присяжные в Калининграде признали врачей невиновными (пятью голосами против трех). Однако Генпрокуратура доказала, что на коллегию давило общественное мнение. В пользу подсудимых высказывались СМИ и публичные деятели, да и сами обвиняемые, несмотря на запрет, активно выступали в интернете. В итоге слушания перенесли в другой регион, Подмосковье, где в 2022-м присяжные Мособлсуда признали обеих медиков виновными. Белая была осуждена на 9,5 года колонии, Сушкевич — на 9 Действия Белой квалифицировал как организацию убийства малолетнего, Сушкевич — как исполнение убийства.

Вновь приговор отменили зимой 2024 года — оказалось, что на тех присяжных могла повлиять судья, которая во время совещания присяжных заседателей заходила к ним в комнату и комментировала детали дела.

«Да там одни и те же доказательства по третьему кругу изучают, в деле ничего нового не появилось», — рассказывает перед новым заседанием в Мособлсуде журналистка, следящая за историей с 2018 года. — «По сути, теперь все зависит просто от людей с улицы, что они решат».

«А вы какой вердикт сегодня ждете?» — внезапно подходит Краснопольская к корреспондентам в коридоре и внимательном смотрит им в глаза. «Окончательный, средний», — осторожно выкручиваются те. «Если вам все равно, не надо ходить на такие дела. Это неправильно», — порицает Краснопольская.

«Ждем обвинительный», — признаюсь я. — «Настроения такие. А вы?».

«Ну, оправдательный, естественно. Хотя надежда эфемерная, когда такой сволочизм происходит», — резюмирует публицист.

«Элина, держись»

Сушкевич и Белая в «клетке» суда молчат, не переговариваются и не улыбаются, но, когда журналисты снимают их в начале заседания, не отворачиваются. Одна из подсудимых выступает с небольшим замечанием к судье, но говорит очень тихо.

Напротив «клетки» — восемь присяжных. Им предстоит ответить на семь вопросов, в том числе, заслуживают ли Белая и Сушкевич снисхождения?

«Оказывалось ли на присяжных [перед судом] какое-то давление? Могут ли присяжные быть объективными?» — задает судья положенные вопросы старшине заседателей. «Нет. Да», — четко отвечает тот.

«Мне кажется, четверо присяжных за нас, четверо против», — строят догадки слушатели.

Судья долго и с выражением напоминает известные доказательства и моменты дела. «[Белая] требовала, что таких детей рождаться не должно.... Говорила, что плодят инвалидов...». При этом судья обещает выгнать из зала сразу всех, если кто-то будет скандалить и перебивать. На предыдущих заседаниях адвокаты врачей часто пререкались с обвинением и председательствующим, прерывали чужие выступления. Но сегодня все сидят тихо, послушно ждут «момента истины» — вердикта присяжных.

Перед тем, как последние уходят совещаться, судья напоминает, что они должны опираться только на доказательства. Последнее слово подсудимых, «плохое или хорошее впечатление, которое произвел на вас гособвинитель или защитник» не должны влиять на коллегию. Все сомнения закон требует трактовать в пользу подсудимых.

Публика ожидает, что совещание затянется и спокойно разбредается по зданию. Однако, неожиданно, присяжные готовы огласить вердикт уже спустя 1 час 55 минут. По всем пунктам они проголосовали единогласно.

«Да, [виновна], единодушно. Нет, не заслуживает снисхождения,» — громко объявляет старшина в адрес каждого медика.

Лиц врачей в «клетке» в этот момент не видно за спинами оградивших их приставов. «Зачем вы вообще стоите», — возмущаются в группе поддержки. «Боятся, что начнем бузить и попытаемся их освободить», — переговариваются в задних рядах.

«Элина, держись, ради бога!» — успевает сказать Краснопольская до того, как всех выгоняют из зала.

В коридоре слушатели не сдерживают эмоций, громко ругают присяжных и суд. «Они были запрограммированы, специально набрали тех, кто проголосует, как надо... Да среди них ни одного врача... Там вообще ни одного приличного человека... Да им просто домой хотелось побыстрее!»

«Легче всего обвинить врача. А у нас, врачей, даже нет денег на адвокатов», — возмущается молодая девушка.

Журналисты молча собирают аппаратуру. «Честно говоря, очень грустно на душе», — признается одна.

31 июля пройдет обсуждение вердикта и после этого судья объявит, сколько лет Белая и Сушкевич проведут в колонии.