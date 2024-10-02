В РФ пересмотрят дело калининградских врачей об убийстве младенца

Президиум Верховного суда РФ отправил на пересмотр приговор по уголовному делу бывшего главного врача калининградского родильного дома №4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элины Сушкевич, признанных виновными в убийстве младенца. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Апелляционное определение Первого апелляционного суда и кассационное определение Уголовной коллегии Верховного суда РФ отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в связи с пересмотром дела инстанция постановила избрать фигурантам меру пресечения в виде ареста на срок до 27 декабря 2024 года. При этом сам приговор президиум не отменил.

В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил Белую и Сушкевич к 9,5 и девяти годам лишения свободы соответственно с отбыванием срока в колонии общего режима. Медиков судили за убийство недоношенного младенца, совершенное в 2018 году. Тогда в калининградский родильный дом №4 поступила женщина, которая на 23–24-й неделе беременности родила мальчика весом около 700 граммов.

По версии следствия, главный врач больницы решила убить младенца и привлекла к этому анестезиолога-реаниматолога. В результате последняя ввела в кровь новорожденного сульфат магния, что и привело к его смерти.

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