Длинные очереди из машин образовались перед въездами на Крымский мост

Перед въездами на Крымский мост скопилось более 1,8 тысячи автомобилей

Более 1,8 тыс. транспортных средств скопилось перед въездами на Крымский мост с обеих сторон. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По состоянию на 9:00 (совпадает с мск), в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 1310 машин. Время ожидания превышало три часа.

В то же время пробка, образовавшаяся на въезде со стороны Керчи, состояла из 553 автомобилей. Здесь водители ждали своей очереди на досмотр около двух часов.

10 августа Telegram-канал «Mash на волне» сообщил, что на подъезде к Крымскому мосту загорелся микроавтобус. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб, они проливали транспортное средство водой из шланга пожарной машины. Никакой информации о пострадавших не поступало.

8 августа перед въездами на Крымский мост образовались длинные пробки, в одну из которых попали российские исполнители Григорий Лепс и Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Во время долгого ожидания артисты вышли из автомобиля и устроили импровизированный концерт для других водителей.

Ранее перед Крымским мостом образовалась пробка из автомобилей длиной 35 км.