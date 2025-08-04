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Пробка на Крымском мосту достигла рекордной длины

Mash: 35 километров — новая рекордная пробка на Крымском мосту
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На Крымском мосту автомобили встали в пробку длиною в 35 километров, это новый рекорд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Это от восьми часов в очереди вместе с 3,5+ тысячами таких же бедолаг. Сегодня проблемки не только со стороны Тамани, но и Керчи — постоять придется три часа, хотя обычно пробок там нет, либо минимальные», — говорится в сообщении.

По информации канала, на место автомобильного затора прибыло много экипажей ДПС. По словам туристов, в длинной пробке к ним подходят мошенники и просят денег на бензин и ремонт. В случае отказа злоумышленники угрожают, что поцарапают машину. При появлении правоохранителей нарушители убегают.

По данным Telegram-канала, отслеживающего ситуацию на подходах к мосту, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2850 транспортных средств, при этом время ожидания более шести часов. В пробке со стороны Керчи стоят меньше машин, а именно 1218, время ожидания досмотра более трех часов.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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