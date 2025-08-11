В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В 4:10 ограничения на полеты были введены в аэропорту Пензы.

6 августа член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах. Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор. В связи с этим специалист выступил за то, чтобы авиакомпании могли выплачивать клиентам компенсации за задержку рейсов в случае введения этого особого режима.

Ранее ФАС поручила усилить контроль за ценами на воду и еду в аэропортах Москвы.