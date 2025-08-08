На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о предстоящем похолодании до +8 градусов

Синоптик Позднякова: в ночь на субботу в Москве похолодает до +8 градусов
true
true
true
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

В столичном регионе ожидается ощутимое похолодание – предстоящей ночью температура воздуха может опуститься до +8 градусов. Об этом в беседе с RT сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в Москве температура воздуха составит в среднем от +13 до +15 градусов, но местами опустится до +8…+10 градусов.

В субботу ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +19…+21 градуса, по области температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов. Такая погода, по словам Поздняковой, сохранится в столичном регионе до середины будущей недели.

До этого научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов рассказал, что аномальная жара до +45 °С может прийти в Москву уже в ближайшие годы. Он подчеркнул, что в случае, если такие погодные условия установятся, россиянам будет очень тяжело, поскольку при пожаре на таких участках предельно допустимая концентрация угарного газа в воздухе может достичь летальных отметок.

Ранее синоптик предупредил, что на Землю обрушится мощная магнитная буря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами