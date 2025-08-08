Москвичей предупредили о предстоящем похолодании до +8 градусов

Синоптик Позднякова: в ночь на субботу в Москве похолодает до +8 градусов

В столичном регионе ожидается ощутимое похолодание – предстоящей ночью температура воздуха может опуститься до +8 градусов. Об этом в беседе с RT сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в Москве температура воздуха составит в среднем от +13 до +15 градусов, но местами опустится до +8…+10 градусов.

В субботу ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +19…+21 градуса, по области температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов. Такая погода, по словам Поздняковой, сохранится в столичном регионе до середины будущей недели.

До этого научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов рассказал, что аномальная жара до +45 °С может прийти в Москву уже в ближайшие годы. Он подчеркнул, что в случае, если такие погодные условия установятся, россиянам будет очень тяжело, поскольку при пожаре на таких участках предельно допустимая концентрация угарного газа в воздухе может достичь летальных отметок.

Ранее синоптик предупредил, что на Землю обрушится мощная магнитная буря.