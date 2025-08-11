В посольстве РФ заявили, что россияне массово покидают Турцию

С 2023 года число граждан России, постоянно проживающих в Турции, снизилось с 154 тыс. до 85 тыс. человек. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

Там заявили о неуклонном снижении интереса к проживанию в Турции со стороны граждан Российской Федерации. В диппредставительстве сказали, что это связано с высоким уровнем инфляции в данной стране и, как следствие, существенным ростом цен на недвижимость.

Как отметили в посольстве, в некоторых районах иностранцы не могут купить или арендовать жилье. Кроме того, в Турции увеличены налоги для приезжих и ужесточен миграционный контроль.

1 августа в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что турецкие отели пошли на снижение цен в связи с падением спроса у туристов из РФ.

27 июля в РСТ заявили, что лесные пожары в Турции не повлияли на отдых туристов из России — принимающая сторона не сообщает о возможности эвакуации. Там отметили, что страна имеет опыт борьбы с крупными возгораниями. В случае ЧС туристы будут перемещены в безопасные места, сказали в союзе.

