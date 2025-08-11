На Украине женщина забралась на крышу автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), чтобы спасти своего мужа от мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», публикуя кадры с видеорегистратора.

Судя по номерам машины ТЦК, инцидент произошел в Волынской области. На записи видно, что на крыше движущегося автомобиля находится человек. Через некоторое время транспортное средство останавливается, и двое мужчин пытаются снять женщину с крыши. На этом запись обрывается.

6 августа украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова призвала убрать сотрудников ТЦК с улиц. По ее словам, военкомы не обучены тому, как вести себя с военнообязанными, и неспособны себя контролировать. По этой причине они не должны контактировать с гражданами, считает Решетилова. Транспортировкой людей в ТЦК или, как минимум, фиксацией их доставки должны заниматься правоохранители, добавила она.

До этого норвежское издание Steigan писало, что кадры насильственной мобилизации на Украине свидетельствуют о том, что украинцы воспринимают призыв в армию не как патриотический долг, а как приговор. В статье отмечается, что видеозаписи с силовыми задержаниями украинцев сотрудниками ТЦК говорят о неспособности государства выполнить задачи по мобилизации законными методами.

Ранее в России напомнили, как Зеленский многократно уклонялся от службы в ВСУ.