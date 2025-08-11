На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине женщина забралась на крышу автомобиля ТЦК для спасения мужа

На Украине военкомы провезли на крыше своего автомобиля спасавшую мужа женщину
Shutterstock

На Украине женщина забралась на крышу автомобиля территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), чтобы спасти своего мужа от мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», публикуя кадры с видеорегистратора.

Судя по номерам машины ТЦК, инцидент произошел в Волынской области. На записи видно, что на крыше движущегося автомобиля находится человек. Через некоторое время транспортное средство останавливается, и двое мужчин пытаются снять женщину с крыши. На этом запись обрывается.

6 августа украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова призвала убрать сотрудников ТЦК с улиц. По ее словам, военкомы не обучены тому, как вести себя с военнообязанными, и неспособны себя контролировать. По этой причине они не должны контактировать с гражданами, считает Решетилова. Транспортировкой людей в ТЦК или, как минимум, фиксацией их доставки должны заниматься правоохранители, добавила она.

До этого норвежское издание Steigan писало, что кадры насильственной мобилизации на Украине свидетельствуют о том, что украинцы воспринимают призыв в армию не как патриотический долг, а как приговор. В статье отмечается, что видеозаписи с силовыми задержаниями украинцев сотрудниками ТЦК говорят о неспособности государства выполнить задачи по мобилизации законными методами.

Ранее в России напомнили, как Зеленский многократно уклонялся от службы в ВСУ.

