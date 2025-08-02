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На Западе отреагировали на кадры силового задержания украинцев военкомами

Steigan: украинцы относятся к мобилизации, как к приговору
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Кадры насильственной мобилизации на Украине свидетельствуют о том, что украинцы воспринимают призыв в армию не как патриотический долг, а как приговор. Об этом пишет издание Steigan.

В статье отмечается, что видеозаписи с силовыми задержаниями украинцев сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) говорят о неспособности государства выполнить задачи по мобилизации законными методами. Эта реальность резко контрастирует с официальными заявлениями Киева о единстве нации в конфликте с Россией, пишет автор.

На днях депутат Рады Георгий Мазурашу заявил, что силовая мобилизация, которую проводят военкоматы страны, больше напоминает позорную охоту на граждан. По словам парламентария, в сети активно распространяются кадры, на которых представители ТЦК с применением силы задерживают мужчин, увозя их в микроавтобусах.

28 июня уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о многочисленных злоупотреблениях военкомов — в том числе о фактах избиений, преднамеренных ДТП и других случаях давления на потенциальных призывников.

Ранее на Украине участников гeй-вечеринки после задержания доставили в военкомат.

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