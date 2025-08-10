В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий на части территории Дагестана ввели режим повышенной готовности. Об этом со ссылкой на Главное управление МЧС по региону сообщает РИА Новости.

Режим повышенной готовности действует в девяти районах, а также в городе Избербаше.

В соцсетях жители делятся кадрами непогоды. В Махачкале затопило ряд улиц, из-за чего автомобили передвигаются по городу с большим трудом. В поселке Временный Унцукульского района дороги из-за потоков воды стали бурными реками, а в Гунибском районе прошел град.

3 августа сообщалось, что в Дербенте на территории крепости Нарын-кала у Джума-мечети крупная ветка платана сломалась во время сильного ветра и рухнула на трех женщин.

За день до этого в Цумадинском районе Дагестана сошел сель.

Ранее на видео попало полчище саранчи, атаковавшее водителя в Дагестане.