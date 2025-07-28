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На видео попало полчище саранчи, атаковавшее водителя в Дагестане

В Дагестане попало на видео облако саранчи, атаковавшее авто
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В Дагестане водитель снял на видео облако саранчи над дорогой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Полчище саранчи атаковало водителя в Дагестане. Мужчина столкнулся с роем вредителей на федеральной трассе в районе Кизляра», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что из-за обилия насекомых над трассой образовалась дымка. Из-за саранчи водителю пришлось ехать по пустой дороге с небольшой скоростью — около 30 км/ч. На записи слышен стук от ударов саранчи о лобовое стекло. При этом в Дагестане в рамках борьбы с саранчой от вредителей обработано 33 тыс. гектаров полей.

До этого в Подмосковье водитель питбайка напоролся на металлическую проволоку, протянутую над дорогой. Молодой человек получил травму шеи и упал со своего мотоцикла.

Ранее в Москве на МКАД произошло ДТП, затруднившее движение.

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