На видео попало полчище саранчи, атаковавшее водителя в Дагестане

В Дагестане водитель снял на видео облако саранчи над дорогой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Полчище саранчи атаковало водителя в Дагестане. Мужчина столкнулся с роем вредителей на федеральной трассе в районе Кизляра», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что из-за обилия насекомых над трассой образовалась дымка. Из-за саранчи водителю пришлось ехать по пустой дороге с небольшой скоростью — около 30 км/ч. На записи слышен стук от ударов саранчи о лобовое стекло. При этом в Дагестане в рамках борьбы с саранчой от вредителей обработано 33 тыс. гектаров полей.

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