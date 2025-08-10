На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке зафиксировали более 30 афтершоков за сутки

МЧС: за сутки на Камчатке зафиксирован 31 афтершок после мощного землетрясения
Юрий Демянчук/РИА Новости

За прошедшие сутки на Камчатке зафиксировали 31 афтершок после мощного землетрясения. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по Камчатскому краю.

«В населенных пунктах ощущалось 6 из них», — говорится в сообщении.

Также, по данным МЧС, за сутки на Ключевском вулкане произошли три пепловых выброса. Его незначительное количество выпало в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

В ведомстве отметили, что сейчас фиксируется активность пяти вулканов: Карымского, Ключевского, Безымянного, Шивелуча и Крашенинникова. Жителям и гостям Камчатки рекомендовали не приближаться к ним.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Ранее на Камчатке начали выдавать средства защиты от пепла вулкана.

