Во Львове полиция задержала мужчину после конфликта в торговом центре

На Украине задержали мужчину, устроившего конфликт в ТРЦ
РИА Новости

Во Львове полиция задержала мужчину, который устроил конфликт в торгово-развлекательном центре «Арсен». Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Львов».

«Сейчас следователи осматривают его вещи на наличие запрещенных предметов», — говорится в публикации.

По словам очевидца, неизвестный начал приставать к охраннику торгового центра. Через несколько минут после начала конфликта на место прибыли правоохранители и забрали его.

Изначально сообщалось, что вооруженный мужчина взял заложников в львовском ТРЦ. Однако местные депутаты эту информацию опровергают.

28 июня в Харькове 33-летний местный житель принес гранату на территорию ТЦ и угрожал ее взорвать. Как заявили в полиции, этому предшествовала ссора с незнакомцем. После нее он сходил за гранатой Ф-1 и запалом, вернулся и начал угрожать присутствующим. Мужчину задержали правоохранители. Во время обыска в его доме они нашли еще одну гранату.

Ранее женщина на западе Украины набросилась на жителей Харькова из-за русской речи.

Новости Украины
