В Геленджике сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт в Геленджике возобновил прием и выпуск самолетов

Аэропорт в Геленджике возобновил работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 12:54 мск.

Аэропорт в Геленджике приостановил работу утром 10 августа. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты примерно в 11:00 мск.

До этого власти ввели временные ограничения в аэропорту Грабцево, расположенном в Калуге.

6 августа член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах. Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор. В связи с этим специалист выступил за то, чтобы авиакомпании могли выплачивать клиентам компенсации за задержку рейсов в случае введения этого особого режима.

Ранее в Государственной думе РФ сообщили, что обсуждают возможность упростить процедуру выплаты компенсаций за задержки авиарейсов.